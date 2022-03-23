На КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют полосу

Движение по четвертой полосе на автомобильной дороге общего пользования А-118 на участке между транспортной развязкой на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») и транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск (Октябрьская набережная) будет перекрыта одна полоса для движения.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что по остальным полосам введут ограничение скорости до 50 километров в секунду.

Четвёртая полоса на участке внутреннего кольца КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной будет перекрыта с 24 по 30 марта.

Отмечается, что рабочие займутся уборкой смета.

Для предупреждения автомобилистов дорожники установят временные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место работ, а также смонтируют световую сигнализацию.

Добавим, что производственные работы будут вестись круглосуточно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП на трассе М-11 погиб экс-член совета директоров банка «Россия» Олег Носков.