Спектакли с Ренатой Литвиновой отменили в Петербурге

Спектакли с Ренатой Литвиновой отменили в Петербурге
В Петербурге отменили спектакли с участием Ренаты Литвиновой. Фото: пресс-служба МХТа имени А.П.Чехова

С 25 марта по 1 апреля ожидается, что в Петербург на гастроли приедет Московский художественный театр имени Чехова. Однако зрители не смогут увидеть весь заявленный репертуар.

Две постановки «Звезда вашего периода», режиссёром и героиней которой является Рената Литвинова, были отменены. Показ должен был пройти 31 марта и 1 апреля.

Вместо этого спектакля заявлена пьеса в стихах «Сирано де Бержерак», сообщили в пресс-службе театра. Ее премьера состоялась в МХТ накануне. Главные роли в постановке исполнят Юрий Чурсин, Игорь Золотовицкий, Паулина Андреева.

Зрители могут обменять билеты или обратиться в место приобретения для их возврата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на сцене БДТ в Петербурге покажут первую театральную работу актрисы Ренаты Литвиновой. Работа называется «Северный ветер» и рассказывает о жизни в далекой деревушке на севере.

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