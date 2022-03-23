Названы кандидаты на звание почетного гражданина Петербурга

Названы кандидаты на звание почетного гражданина Петербурга
Почетных граждан изберут в мае. Фото: пресс-служба ЗакСа

Стали известны кандидаты на звание почётного гражданина Петербурга.

Общественные организации Северной столицы выдвинули пять кандидатов для присвоения почетных граждан города. Об сообщили в пресс-службе ЗакСа 23 марта.

В этом году были предложены следующие кандидаты: секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, певец Александр Розенбаум, председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер, бывший председатель Ленгорисполкома Владимир Ходырев и основатель компании «Биокад» Дмитрий Морозов.

Отметим, что ежегодно может быть присвоено не более двух званий. Почетных граждан изберут в мае.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в среду, 26 мая, петербургский парламент изберет почетных граждан города. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров. По его словам, петербургских депутатов ждет «очень нелегкий выбор». На соответствующее звание общественными организациями и предприятиями города в этом году выдвинуты четыре кандидата.

ЗакС награда почетный гражданин


 

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