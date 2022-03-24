Ставки по рублевым вкладам понижаются

В начале месяца ставки по рублевым вкладам значительно повысились, но в период с 18 по 21 марта их стали снижать. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В начале месяца ставки по рублевым вкладам значительно повысились, но в период с 18 по 21 марта их стали снижать. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Некоторые российские банки снижают ставки по рублевым вкладам. Особо резко ставки повысились в начале марта, но с 18 числа их снизили, передает ТАСС со ссылкой на Marcs.

Сбербанк и ВТБ перешли к снижению ставок по вкладам в рублях после решения ЦБ 18 марта оставить ключевую ставку на уровне 20%. Как следует из информации на сайте «Сбера», доходность его основного продукта «СберВклад» при открытии депозита онлайн сроком на три месяца сейчас составляет 18%, если клиент не подключит годовую подписку «СберПрайм+». Для вкладчиков с подпиской максимальная доходность составит 19%. Еще 18 марта ставки по этому продукту составляли 20 и 21% соответственно.

Сбербанк и ВТБ, как и другие крупные российские игроки, стали резко поднимать проценты по сберегательным продуктам, после того как ЦБ 28 февраля повысил ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20%. Участники рынка не только реагировали на изменившиеся денежно-кредитные условия, но и пытались сдержать отток клиентских средств — после 24 февраля, даты начала военной операции России на Украине, наблюдался повышенный спрос населения на наличность.

18 марта Банк России оставил ключевую ставку неизменной, а глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что текущий показатель — временная антикризисная мера. «Когда ситуация достаточно стабилизируется, ставки будут снижаться», — отметила она.