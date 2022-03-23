Сеть «Мираж Синема» закрыла кинотеатр В ТЦ на Савушкина

Сеть &#171;Мираж Синема&#187; закрыла кинотеатр В ТЦ на Савушкина
Кинотеатр "Мираж Синема" в ТЦ на улице Савушкина. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Сеть «Мираж Синема» закрыла один из своих кинотеатров в Петербурге.

Речь идет о кинотеатре в торгово-развлекательном комплексе «Атлантик Сити» на улице Савушкина. Сеть больше не арендует там помещение. Информацию об этом подтвердила директор по маркетингу «Мираж Синема» Ирина Корнева, сообщило издание Piter.tv.

Кинотеатр прекратил работу с 21 марта. В нем было семь залов общей вместимостью более 900 мест.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку.

Большинство граждан эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.

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