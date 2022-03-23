Сеть «Мираж Синема» закрыла кинотеатр В ТЦ на Савушкина

Сеть «Мираж Синема» закрыла один из своих кинотеатров в Петербурге.

Речь идет о кинотеатре в торгово-развлекательном комплексе «Атлантик Сити» на улице Савушкина. Сеть больше не арендует там помещение. Информацию об этом подтвердила директор по маркетингу «Мираж Синема» Ирина Корнева, сообщило издание Piter.tv.

Кинотеатр прекратил работу с 21 марта. В нем было семь залов общей вместимостью более 900 мест.

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