Спрос на дебетовые карты «Мир» в марте вырос в три раза

Спрос на дебетовые карты «Мир» в марте вырос в три раза
Деньги придут на карту «Мир». Фото: duma.gov.ru

Спрос россиян в марте на платежные карты системы «Мир» увеличился втрое по сравнению с уровнем прошлого года.

Спрос на карты «Мир» за январь — март 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 2,4 раза, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Росбанка. Больше всего таких карт российские граждане оформили в Москве, Приморском крае, Хабаровском крае, Якутии и Красноярском крае.

Напомним, Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности. Выпущенные этими системами в России карты не будут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями — в России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, не остановят свою работу до истечения срока действия, как обычно, при этом операции по ним будут обрабатываться Национальной системой платежных карт.

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