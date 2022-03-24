Toyota и Nissan решили возобновить производство в России в конце марте

Toyota и Nissan решили возобновить производство в России в конце марте
Компания Toyota приостановила работу своего автозавода в Петербурге еще в начале марта. Фото: Pixabay

Компании Toyota и Nissan приняли решение о возобновлении своего производства на территории России уже в марте этого года.

Несмотря на то, что бренды, ушедшие с российского рынка, возвращаются, ситуация продолжает оставаться напряженной. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

В начале марта Toyota приостановила работу своего автозавода в Петербурге. Перестали собирать модели Rav4 и Camry, поставлять авто и запчасти в Россию «из-за проблем с логистикой». У владельцев машин начались проблемы с техобслуживанием.

Однако теперь появились данные, что предприятия этих автомобильных брендов возобновят свою деятельность в России уже в конце марта 2022 года. Однако поставок новых автомобилей и запчастей в РФ пока не будет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Renault приостанавливает работу завода в России.

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