Toyota и Nissan решили возобновить производство в России в конце марте

Компании Toyota и Nissan приняли решение о возобновлении своего производства на территории России уже в марте этого года.
Несмотря на то, что бренды, ушедшие с российского рынка, возвращаются, ситуация продолжает оставаться напряженной. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.
В начале марта Toyota приостановила работу своего автозавода в Петербурге. Перестали собирать модели Rav4 и Camry, поставлять авто и запчасти в Россию «из-за проблем с логистикой». У владельцев машин начались проблемы с техобслуживанием.
Однако теперь появились данные, что предприятия этих автомобильных брендов возобновят свою деятельность в России уже в конце марта 2022 года. Однако поставок новых автомобилей и запчастей в РФ пока не будет.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Renault приостанавливает работу завода в России.