Беглов заявил, что в Петербурге особое внимание уделяют запасам продуктов питания

Беглов заявил, что в Петербурге особое внимание уделяют запасам продуктов питания
Большая часть товаров, заявил Беглов, производится в России. Фото: pixabay.com

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов сообщил, что власти Петербурга разработали пакет поддерживающих мер как для бизнеса, так и для самых нуждающихся слоев населения.

Об этом в четверг, 24 марта, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По словам Беглова, в городе на Неве сегодня внимательно следят за вопросом запасов продуктов питания и других товаров первой необходимости. Губернатор отметил, что основная часть этих товаров российского производства. Они создаются из отечественного сырья и в необходимых объемах. В связи с этим, трудностей с поставками быть не должно.

«У нас система мониторинга в электронном виде, мы ведем абсолютно все запасы по всем основным продуктам», – уточнил губернатор Петербурга.

Беглов добавил, что все петербургские предприятия продолжают работать в штатном режиме, а финансово-экономическая ситуация, остается стабильной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, работодатели должны предоставлять выходные для диспансеризации.

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