Банки стали чаще отказывать россиянам в автокредитах

Количество одобрений в сегменте автокредитования сократилось до 10 процентов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Количество одобрений в сегменте автокредитования сократилось до 10 процентов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В первой половине марта количество одобренных заявок по автокредитам заметно сократилось. Как сообщает «Коммерсант», такая тенденция будет сохраняться в ближайшие полгода.

Количество одобрений в сегменте автокредитования сократилось до 10 процентов. Такие данные озвучены Национальным бюро кредитных историй при анализе данных, полученных от банков с 1 по 15 марта.

Этот показатель стал антирекордом для данного сегмента банковских услуг. Даже в апреле 2020-го, когда были введены жесткие карантинные ограничения, положительный ответ получало 26% заявок. Причина отказов в том, что кредитные учреждения стали более строго оценивать платежеспособность россиян по системе скоринга.

Кроме того, на ужесточение политики банков повлияло снижение платежеспособности потенциальных клиентов и удорожание машин. Вернуться к прежним значением сегмент автокредитования может не ранее, чем через полгода.

Руководитель одного из направлений НБКИ Алексей Волков считает, что наметившаяся сегодня негативная тенденция вызвана более глубокими причинами, чем в 2020 году. Во-первых многие автопроизводители приостановили поставки товара. Во-вторых, дефицит запчастей приобретает сегодня мировые масштабы.

Помимо всего, на ужесточение политики банков влияет санкционное давление. Кредитные учреждения вынуждены сократить объемы сделок, чтобы переоценить риски. Важно понять, когда оставшиеся на российском рынке поставщики смогут полностью удовлетворить спрос, но делать подобные прогнозы пока рано.

В феврале количество автокредитов сократилось на 5,4 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года. К тому же аналитики отмечают заметный рост средней величины чека. Она начала увеличиваться два года назад и сегодня превышает существовавший до пандемии уровень на 30 процентов.

Глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что рынок авто еще долго будет испытывать влияние негативных факторов. Дело не только в осторожной политике банков, но и в снижении спроса со стороны россиян.

Повышение банками процентных ставок вынуждает их более детально оценивать платежеспособность граждан, сообщает руководитель управления продаж автосегмента ВТБ Владимир Высоцкий. Теперь только малая часть потенциальных заемщиков может пройти отбор.