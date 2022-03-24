Резкое потепление в России спровоцировало рост спроса спортивных товаров на 112%

Россияне массово скупают спортивный инвентарь.

Теплая погода заставила граждан большинства регионов страны начать активно подкупать спортивные вещи, обувь и инвентарь. С 18 по 22 марта доля заказов товаров для спорта на Wildberries выросла на 112% год к году, передают «Известия».

Чаще всего покупателей привлекали аксессуары для бега и спортивной ходьбы, а также инвентарь для занятий фитнесом дома.

Любители легкой атлетики заказали в интернет-магазине кроссовки. Так, аналитики онлайн-ритейлера отмечают рост числа заказов на 134% год к году. Тайтсы стали брать на 105% больше, а спортивные майки — на 138%, а специальные питьевые системы для тренировок — на 114%.

Поклонники легкой атлетики заказывают на Wildberries кеды — аналитики онлайн-ритейлера отмечают рост числа заказов на 134% год к году и кроссовок — на 129%. Тайтсы для бега стали популярнее на 105%, спортивные майки — на 138%.

Еще одним известным способом избавиться от стресса являются занятия йогой. Коврики стали буквально нарасхват. Их популярность у россиян выросла на 154% год к году. К слову, специальные гамаки также привлекательны для клиентов. Их спрос увеличился на 114%, а колес для йоги — на 106%.

Специалисты также отмечают, что среди россиян набирают популярность и силовые виды спорта. Спрос на разнообразные тренажеры в марте месяце подскочил на 64%, на гири — на 83%, а на грифы для штанг — на 170%.

В период с 18 по 22 марта жители РФ сделали заказов различных наборов для фитнеса — гантелей, ковриков для спорта, фитнес-резинок на 279% больше, — чем годом прежде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спрос россиян в марте на платежные карты системы «Мир» увеличился втрое по сравнению с уровнем прошлого года.