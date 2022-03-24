После проверки на рынке сахара ФАС России возбудило дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита»

После проверки на рынке сахара ФАС России возбудило дело в отношении "Пятерочки" и "Магнита". Фото: pixabay

После проверки на рынке сахара ФАС России возбудило дело в отношении "Пятерочки" и "Магнита". Фото: pixabay

В отношении торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» Федеральная антимонопольная служба возбудило антимонопольное дело.

После многочисленный обращений граждан ФАС РФ провели проверку на рынке сахара. В результате были возбуждены дела в отношении «Пятерочки» и «Магнита», так как в действиях ретейлеров были выявлены признаки сговора с целью «поддержания цен на сахар». Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Отмечается, что возможная незаконная деятельность была выявлена Воронежским УФАС. Сотрудники региональной прокуратуры и антимонопольной службы неоднократно получали жалобы граждан по поводу сахара на «горячую линию».

Как стало известно, на складах компаний в ходе проверки нашли достаточные запасы сахарного песка, то сеть компании умышленно не поставляли в магазины продукт, поддерживая ажиотажный спрос.

В случае, если вина подтвердится, то «Пятерочка» и «Магнит» должны будут выплатить оборотные штрафы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что цены в Российской Федерации выросли в среднем на 1,9%, при этом больше всего подорожал сахар.