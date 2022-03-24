Фтизиатр заверила, что бояться заразиться туберкулезом через мясо с рынка или магазина не стоит

Фтизиатр заверила, что бояться заразиться туберкулезом через мясо с рынка или магазина не стоит. Фото: pixabay

Фтизиатр заверила, что бояться заразиться туберкулезом через мясо с рынка или магазина не стоит. Фото: pixabay

Продукты питания, которые представлены на рынке или в магазине, проходят контроль, поэтому вероятность заболеть туберкулезом через них практически отсутствует, заметила специалист.

Главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская заявила, что около 50 видов сельскохозяйственных животных и около 60 пород птиц подвержены заражению туберкулезом, поэтому продукты на рынках или в магазинах всегда проходят санитарный контроль. Об этом во Всемирный день борьбы с туберкулезом эксперт рассказала РИА Новости.

По мнению специалиста, заразиться туберкулезом через мясо с рынка маловероятно. «В теории это возможно», — рассуждает Богородская, но на практике Роспотребнадзором выстроена система, которая направлена на то, чтобы этого не произошло.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Северной столицы разработали пакет поддерживающих мер как для бизнеса, так и для самых нуждающихся слоев населения.