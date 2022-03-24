Фтизиатр заверила, что бояться заразиться туберкулезом через мясо с рынка или магазина не стоит

Фтизиатр заверила, что бояться заразиться туберкулезом через мясо с рынка или магазина не стоит
Фтизиатр заверила, что бояться заразиться туберкулезом через мясо с рынка или магазина не стоит. Фото: pixabay

Продукты питания, которые представлены на рынке или в магазине, проходят контроль, поэтому вероятность заболеть туберкулезом через них практически отсутствует, заметила специалист.

Главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская заявила, что около 50 видов сельскохозяйственных животных и около 60 пород птиц подвержены заражению туберкулезом, поэтому продукты на рынках или в магазинах всегда проходят санитарный контроль. Об этом во Всемирный день борьбы с туберкулезом эксперт рассказала РИА Новости.

По мнению специалиста, заразиться туберкулезом через мясо с рынка маловероятно. «В теории это возможно», — рассуждает Богородская, но на практике Роспотребнадзором выстроена система, которая направлена на то, чтобы этого не произошло.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что власти Северной столицы разработали пакет поддерживающих мер как для бизнеса, так и для самых нуждающихся слоев населения.

мясная продукция продукты питания Россия рынок туберкулез


 

Новости партнеров
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Ещё на Gazeta.SPb
Фтизиатр заверила, что бояться заразиться туберкулезом через мясо с рынка ...
В 2022 году Северную столицу украсят почти 5 млн цветов
Петербургским циркам, кинотеатрам и концертным залам разрешили заполнять ...
В Пулково поймали 80-летнего руководителя «финансовой пирамидой»
После проверки на рынке сахара ФАС России возбудило дело в отношении ...
Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербург вернутся холода
Лидер петербургского реготделения «Единой России» Сергей Боярский в прямом ...
В Тосненском районе под суд пойдет многодетный отец, истязавший троих детей