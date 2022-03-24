США ввели новые санкции против депутатов Госдумы и главы Сбербанка

Минфин США объявил о введении новых санкций против России в связи с проведением специальной операции на территории Украины.

Как сообщает РИА Новости, американское министерство финансов ввело санкции против против 328 депутатов Госдумы и главы Сбербанка Германа Грефа. В санкционный список также попали десятки оборонных предприятий России, в том числе корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и ее глава Борис Обносов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минфин США ввел действующие санкции на операции с золотом, имеющие отношении к ЦБ.

До этого Министерство финансов США ввело запрет своим гражданам на операции с ЦБ, ФНД и Минфином России. Подобная мера направлена на «обездвиживание» любых активов ЦБ в США, отметили в ведомстве. Кроме того, предполагается, что ЦБ и ФНБ России из-за санкций лишатся доступа к активам в США или номинированным в долларах.