Работать не будет: «Ашан» сделал важное объявление для всех граждан РФ

У покупателей не всегда получается зайти на сайт "Ашана" или в мобильное приложение. Фото: google.maps

У покупателей не всегда получается зайти на сайт "Ашана" или в мобильное приложение. Фото: google.maps

Крупная торговая сеть «Ашан» объяснила своим российским покупателям, в каком случае ее сайт и мобильное приложение не будут работать.

Ритейлеру сейчас поступают многочисленные вопросы от российских граждан. Покупатели интересуются, почему у них не всегда получается зайти на сайт «Ашана» или в мобильное приложение.

В компании пояснили, что это происходит из-за использования многими россиянами VPN-сервисов, которые меняют IP-адрес пользователя. Но сайт с приложением работают только на территории РФ. Об этом пишет Primpress.

«Проверьте, пожалуйста, не используете ли вы VPN. Если вы пытаетесь подключиться из сетей операторов, которые относятся к IP-адресации других стран, то работать не будет», – объяснили в «Ашане».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что магазин «Пятерочка» пошел на радикальную меру по отношению к россиянам.