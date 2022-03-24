Макрон: французские компании сами могут решать, работать ли им в России

Макрон: французские компании сами могут решать, работать ли им в России
Макрон разрешил компаниям из Франции работать с Россией. Фото: Кремль

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские компании вправе самостоятельно принимать решение о работе в России.

По словам Макрона, он дал четкую просьбу, чтобы все французские компании, которые работают в секторах под санкциями и с партнерами, находящимися под санкциями, соблюдали решения, принимаемые Францией. Он отметил, что в настоящий момент это делают все игроки французского рынка. Об этом пишет РИА Новости.

«Вместе с этим есть давление, репутационные риски для компаний, которые работают в России. И здесь моя позиция в том, чтобы оставить выбор решать самим компаниям», — заявил французский лидер.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что французская автомобилестроительная компания Renault приостанавливает свою деятельность в РФ.

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