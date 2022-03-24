Продажи дорогих смартфонов выросли на 24% в 2021 году

Продажи дорогих смартфонов выросли на 24% в 2021 году
К категории смартфонов премиум-класса сейчас относятся гаджеты стоимостью 400 долларов и больше. Фото: unsplash

Продажи смартфонов премиум-класса в прошлом году выросли до рекордных показателей за всю историю.

По данным аналитиков Counterpoint, в 2021 году продажи дорогих смартфонов по всему миру резко выросли на 24% в годовом выражении. Только на премиум-сегмент пришлось 27% продаж со всех стран, что является рекордом за всю историю.

Отмечается, что к категории смартфонов премиум-класса сейчас относятся гаджеты стоимостью 400 долларов и больше. Возросшую популярность премиального рынка связывают со спросом на обновление, стратегией производителей и динамикой цепочки поставок.

Основная часть продаж (60%) приходится на Apple, которая была лидером сегмента и в 2020 году. Второе место у Samsung — 17%, третье — у Huawei с 6%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Samsung уличили в занижении производительности флагманских смартфонов.

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