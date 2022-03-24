Лидеры стран G7 заявили об отсутствии претензий к народу России

По словам политиков, все претензии направлены к Кремлю и высшему руководству РФ, а не к простым людям. Фото: pixabay

По словам политиков, все претензии направлены к Кремлю и высшему руководству РФ, а не к простым людям. Фото: pixabay

Лидеры стран «Большой семерки» заявили об отсутствии негативного отношения к российскому народу.

Сразу после введения антироссийских санкций лидеры стран G7 в совместном обращении по итогам саммита в Брюсселе заявили, что у них нет негативного отношения к россиянам. По словам лидеров, все претензии направлены к Кремлю и высшему руководству РФ, а не к простым людям, пишут РИА Новости.

При этом политики выразили обеспокоенность усилением русофобии, а также осудили распространение дезинформации в интернете. По мнению «Большой семерки», российские власти ведут диалог с все более ожесточенной риторикой.

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