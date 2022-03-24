Европе предрекли разорение после одной фразы президента Путина

Европе предрекли разорение после одной фразы президента Путина
Владимир Путин. Фото: Кремль

Глава России Владимир Путин заявил, что расчет за газ и нефть будут производиться в рублях.

Как сообщает китайское издание «Гуаньча», для европейцев это грозит неприятными последствиями. Так, стоимость энергоносителей в Европе выросла на 34 процента.

Это произошло сразу после того, как лидер РФ озвучил указ о начале расчетов за газ в рублях. Цены на сырье подскочили на 34 процента до 132,74 евро за мегаватт-час. Помимо того, акции некоторых американских компаний обвалились на бирже.

Также после заявление российского президента, рубль начал отыгрывать падения. Курс валют впервые с начала марта опустился до 99 рублей за доллар. В настоящий момент официальный курс доллара равняется 103 рубля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Токио прокомментировали решение России перевести расчеты за газ в рубли.

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