В Токио прокомментировали решение России перевести расчеты за газ в рубли

В Токио прокомментировали решение России перевести расчеты за газ в рубли
Япония не понимает, как будет осуществляться плата России за газ в рублях. Фото: pixabay.com

Глава Министерства финансов Японии Сюнъити Судзуки сообщил, что страна не знает, как платить Российской Федерации за газ в рублях.

Об этом министр заявил на выступлении парламентских слушаний.

По словам Судзуки, власти страны в данный момент стараются оценить сложившуюся ситуацию, обсудить ее с ответственными министерствами и ведомствами.

«Откровенно говоря, мы не совсем пока понимаем цели и то, как это будет осуществляться», — отметил министр.

Он добавил, что Япония собирается продолжать контактировать с членами G7 и международным сообществом, чтобы заставить Россию заплатить «высокую цену за свои действия».

При этом японские власти должны оценить «возможное влияние экономических санкций против России на японскую экономику и финансовые рынки для своевременного реагирования», констатировал Судзуки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент РФ Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа будет производиться в российской валюте.

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