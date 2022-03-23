Путин поручил перевести платежи за газ в рубли

Президент РФ Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа будет производиться в российской валюте.

Глава государства отметил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, сообщает РИА «Новости».

«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — сказал он в ходе совещания с правительством.

Российский лидер поручил ЦБ и правительству в недельный срок определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. Путин отметил, что РФ будет поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, заключенным в контрактах, — изменится только валюта платежа.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями. 21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 2 марта стало известно о том, что цена газа в Европе превысила $2200 за 1 тыс. куб. м, что обновило исторический максимум. Отмечается, что прошлый исторический максимум цены произошел 21 декабря 2021 года, когда цифры соотносились как $2138 за 1 тыс. куб. м.