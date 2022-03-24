Врач предостерег от передозировки витаминами при весеннем авитаминозе

Врач предостерег от передозировки витаминами при весеннем авитаминозе
Врач отметил, что передозировка каждым витамином будет нести разные последствия для организма. Фото: pixabay

Врач общей практики Михаил Коновалов дал рекомендации по правильному приему витаминов в период весеннего авитаминоза.

По словам доктора, переизбыток витаминов также вреден для организма, как и их дефицит. Перед приемом витаминов Коновалов посоветовал проконсультироваться с врачом и сдать анализы, чтобы подобрать правильные добавки и их дозы.

Врач отметил, что передозировка каждым витамином будет нести разные последствия для организма. Например, передозировка витамина D может вызвать запор, аритмию и нарушение работы почек, витамина Е — нарушение зрения, а витамина К — анафилактический шок, пишет «Царьград». Передозировка витамина А может проявляться в виде боли в животе и выпадения волос.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач назвал способы укрепить здоровье легких.

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