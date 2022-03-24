Врач назвал способы укрепить здоровье легких

Врач назвал способы укрепить здоровье легких
Для поддержания здоровья легких рекомендуется употреблять авокадо. Фото: Pixabay

Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, как укрепить здоровье дыхательной системы.

По словам доктора, для здоровья легких будет полезно держать осанку. У человека, который постоянно сутулится, сидит, сгорбившись и опустив плечи, ограничены дыхательные движения легких, из-за чего они плохо вентилируются. Медик рассказал об этом в эфире программы «О самом главном» на «России 1».

Врач посоветовал использовать дома увлажнитель воздуха, поскольку он облегчает дыхание, приводит в норму состояние слизистых и не допускает их раздражения.

Также Агапкин посоветовал побольше петь.

«Легкие на вдохе сначала расширяются, заполняются воздухом, а когда мы начинаем петь, легкие постепенно сжимаются, что тренирует дыхательную мускулатуру. Воздух выдавливается, и от 30 примерно до 50 тысяч раз в секунду происходит вибрация, которая массирует наши легкие», — отметил доктор.

Кроме того, для поддержания здоровья легких рекомендуется употреблять авокадо. Этот плод богат олеиновой кислотой, обладающей противовоспалительным действием.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что диетолог рассказал, как похудеть с помощью напитков.

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