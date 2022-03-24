Диетолог рассказал, как похудеть с помощью напитков

Американский врач-диетолог Джонатан Вальдез объяснил, как можно похудеть при помощи напитков. Названные им способы подойдут для людей среднего и старшего возраста.

По словам Вальдеза, для похудения очень важно пить как можно больше жидкости, но при этом следует воздержаться от напитков из магазинов, в которые добавлено много сахара. Диетолог посоветовал выбирать низкокалорийные напитки и самостоятельно их подслащивать. Для этого, к примеру, можно добавить в воду клубнику, пишет портал Eat This, Not That.

«В восьми ягодах клубники содержится только же витамина C, сколько в целом апельсине. Именно такое количество нужно человеку на день. Он помогает поддерживать оптимальный уровень коллагена в коже и костях. К тому же, такой напиток насытит вас лучше, чем обычный стакан воды», — объяснил диетолог.

Кроме того, специалист порекомендовал сократить потребление спиртных напитков, поскольку они являются источником лишних калорий. Он пояснил, что в стандартной порции алкоголя, как, примерно, в бокале вина, содержится около 100 килокалорий. То есть даже если выпивать по одной порции в день, то за неделю набирается 700 лишних килокалорий.

Алкоголь он посоветовал заменить травяным чаем с добавлением фруктов, например, яблок или груш.

«Я часто кладу ломтик яблока или груши в чашку с чаем, прежде чем налить кипяток. После последнего глотка в кружке остается еще и приготовленный фрукт», — отметил Вальдез.

Кроме того, специалист дал совет пить протеиновые коктейли, поскольку для здорового похудения важно потреблять достаточное количество белка. Он привел результаты исследования, согласно которым высокобелковая диета (35% углеводов, 40% белков, 25% жиров) может поспособствовать похудению.

Вальдез также призвал отказаться от соков, заменив их на свежие овощи и фрукты. Он объяснил, что при изготовлении соков вся необходимая для чувства сытости клетчатка теряется, а в овощах и фруктах ее предостаточно.

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