Гематологи назвали болезни, на которые могут указывать синяки

Гематологи Светлана Бычкова и Николай Стуклов рассказали, какую опасность представляют синяки на теле.
Бычкова рассказала в беседе с Ura.ru, что синяки могут быть признаком патологии сосудов и болезней крови. Поводом обращения к терапевту должно стать слишком частое их появление на теле. Синяки «могут быть самого разного характера», поэтому нужно сдать анализ крови, заявила врач.
«Это может быть не синяк, а петехии, или какие-то другие геморрагические проявления. Они все имеют диагностическое значение, поэтому их должен изучать специалист», — объяснила Бычкова.
Также синяки могут указывать на тробоцитопению, при которой мелкие сосуды теряют крепкость, а кровотечения долго не останавливаются.
Стуклов в свою очередь предупредил, что частые синяки у женщин могут указывать на тромбоцитопению, гипоагуляцию и болезнь Виллебранда.
«У женщин вся эта история может дебютировать и проявляться во время беременности и родов, поэтому к ним нужно внимательнее относиться», — отметил специалист.
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