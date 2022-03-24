Гематологи назвали болезни, на которые могут указывать синяки

Синяки "могут быть самого разного характера", поэтому нужно сдать анализ крови. Фото: pexels

Синяки "могут быть самого разного характера", поэтому нужно сдать анализ крови. Фото: pexels

Гематологи Светлана Бычкова и Николай Стуклов рассказали, какую опасность представляют синяки на теле.

Бычкова рассказала в беседе с Ura.ru, что синяки могут быть признаком патологии сосудов и болезней крови. Поводом обращения к терапевту должно стать слишком частое их появление на теле. Синяки «могут быть самого разного характера», поэтому нужно сдать анализ крови, заявила врач.

«Это может быть не синяк, а петехии, или какие-то другие геморрагические проявления. Они все имеют диагностическое значение, поэтому их должен изучать специалист», — объяснила Бычкова.

Также синяки могут указывать на тробоцитопению, при которой мелкие сосуды теряют крепкость, а кровотечения долго не останавливаются.

Стуклов в свою очередь предупредил, что частые синяки у женщин могут указывать на тромбоцитопению, гипоагуляцию и болезнь Виллебранда.

«У женщин вся эта история может дебютировать и проявляться во время беременности и родов, поэтому к ним нужно внимательнее относиться», — отметил специалист.

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