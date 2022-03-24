Байден: Украина должна сама решать вопрос территориальных уступок России

Украина должна самостоятельно принимать решение по вопросу о территориальных уступках на переговорах с Россией, заявил президент США Джо Байден.
Американский лидер заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что Украина должна самостоятельно решать, нужно ли ей идти на какие-либо территориальные уступки на переговорах с РФ.
«Это в полной мере решать Украине. Нельзя говорить об Украине без участия Украины», — считает Байден.
Он добавил, что идут переговоры между Украиной и Россией, и подчеркнул, что не принимает участие в данных консультациях. Об этом пишет ТАСС.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лидеры стран G7 заявили об отсутствии претензий к народу России.