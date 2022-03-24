Байден: Украина должна сама решать вопрос территориальных уступок России

Президент США заявил, что нельзя говорить об Украине без участия Украины. Фото: Pixabay

Президент США заявил, что нельзя говорить об Украине без участия Украины. Фото: Pixabay

Украина должна самостоятельно принимать решение по вопросу о территориальных уступках на переговорах с Россией, заявил президент США Джо Байден.

Американский лидер заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что Украина должна самостоятельно решать, нужно ли ей идти на какие-либо территориальные уступки на переговорах с РФ.

«Это в полной мере решать Украине. Нельзя говорить об Украине без участия Украины», — считает Байден.

Он добавил, что идут переговоры между Украиной и Россией, и подчеркнул, что не принимает участие в данных консультациях. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лидеры стран G7 заявили об отсутствии претензий к народу России.