Байден: Украина должна сама решать вопрос территориальных уступок России

Байден: Украина должна сама решать вопрос территориальных уступок России
Президент США заявил, что нельзя говорить об Украине без участия Украины. Фото: Pixabay

Украина должна самостоятельно принимать решение по вопросу о территориальных уступках на переговорах с Россией, заявил президент США Джо Байден.

Американский лидер заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что Украина должна самостоятельно решать, нужно ли ей идти на какие-либо территориальные уступки на переговорах с РФ.

«Это в полной мере решать Украине. Нельзя говорить об Украине без участия Украины», — считает Байден.

Он добавил, что идут переговоры между Украиной и Россией, и подчеркнул, что не принимает участие в данных консультациях. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лидеры стран G7 заявили об отсутствии претензий к народу России.

Джо Байден переговоры рф США территории украина


 

Новости партнеров
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Ещё на Gazeta.SPb
«Известия»: ФАС изучает возможность наказания всех участников ...
Инфекционист усомнился, что коронавирус станет обычной ОРВИ
Байден: Украина должна сама решать вопрос территориальных уступок России
Гематологи назвали болезни, на которые могут указывать синяки
Врач предостерег от передозировки витаминами при весеннем авитаминозе
Макрон предупредил мир о продовольственном кризисе
Врач назвал способы укрепить здоровье легких
Лидеры стран G7 заявили об отсутствии претензий к народу России