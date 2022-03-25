«Известия»: ФАС изучает возможность наказания всех участников рынка за спекуляции

&#171;Известия&#187;: ФАС изучает возможность наказания всех участников рынка за спекуляции
Сейчас наказание за спекуляцию могут понести только наиболее крупные компании. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) изучает возможность распространения наказания за спекуляцию на всех участников рынка.

Как сообщают «Известия», сейчас наказание за спекуляцию могут понести только наиболее крупные компании. ФАС может распространить эти правила на все предприятия, в том числе на посредников, которые завышают цены во время резкого роста спроса.

«ФАС прорабатывает вопрос о совершенствовании антимонопольного законодательства. Окончательного решения по перечню предложений по его изменению пока нет», — указали в службе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после проверки на рынке сахара ФАС России возбудило дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита».

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