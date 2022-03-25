Деньги сгорят: пенсионерам в РФ нужно поторопиться с получением выплаты в 10 000 рублей

Деньги сгорят: пенсионерам в РФ нужно поторопиться с получением выплаты в 10 000 рублей
Пожилым жителям столицы государство выдает подарочный набор, вместо которого можно получить 10 000 рублей. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Стало известно о денежной выплате в 10 000 рублей для пожилых россиян, которую нужно успеть получить до конца марта.

Получить такую выплату смогут пенсионеры старше 65 лет, пишет Primpress. Денежные средства выдают на региональном уровне, она доступна только в Москве.

Пожилым жителям столицы государство выдает подарочный набор, вместо которого можно получить 10 000 рублей. Для этого нужно вакцинироваться или ревакцинироваться от коронавируса. Важно, чтобы прививка была поставлена до 31 марта, позднее эта выплата будет не доступна.

Выплату можно будет получить до конца весны. Для этого нужно обратиться с заявлением в ближайший социальный центр, где подарочный набор заменят на 10 000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерам 1966 года рождения объяснили, как получить разом солидную выплату.

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