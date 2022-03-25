Университет Хопкинса:на 25 марта Россия занимает 4 место по смертности от COVID-19 во всем мире

На 25 марта Россия занимает 4 место по смертности от COVID-19 во всем мире. Фото: pexels

На 25 марта Россия занимает 4 место по смертности от COVID-19 во всем мире. Фото: pexels

Обновленные данные университета имени Джонса Хопкинса, находящегося в Балтиморе, свидетельствуют, что на утро 25 марта в мире от коронавируса скончалось более 6 млн человек.

В более точном соотношении количество умерших по 10 странам достигло 6 109 185 человек, при этом официально заболевших фиксируется 477 200 213 граждан.

Россия остается на 4 месте по смертности. На сегодняшний день в стране от COVID-19 скончалось 358 919 человек, при этом заболело 17 433 393. Наблюдается тенденция к улучшению, снимаются некоторые коронавирусные меры, но люди все еще продолжают болеть, поэтому об окончательной победой над вирусом говорить пока рано.

Первое место по летальным исходам от инфекции продолжает занимать США. Там на утро 25 марта умерло 975 838 от коронавируса, а заразилось 79 888 564 человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что коронавирус вряд ли может стать обычной острой респираторной вирусной инфекцией, считает эксперт.