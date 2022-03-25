Университет Хопкинса:на 25 марта Россия занимает 4 место по смертности от COVID-19 во всем мире

Университет Хопкинса:на 25 марта Россия занимает 4 место по смертности от COVID-19 во всем мире
На 25 марта Россия занимает 4 место по смертности от COVID-19 во всем мире. Фото: pexels

Обновленные данные университета имени Джонса Хопкинса, находящегося в Балтиморе, свидетельствуют, что на утро 25 марта в мире от коронавируса скончалось более 6 млн человек.

В более точном соотношении количество умерших по 10 странам достигло 6 109 185 человек, при этом официально заболевших фиксируется 477 200 213 граждан.

Россия остается на 4 месте по смертности. На сегодняшний день в стране от COVID-19 скончалось 358 919 человек, при этом заболело 17 433 393. Наблюдается тенденция к улучшению, снимаются некоторые коронавирусные меры, но люди все еще продолжают болеть, поэтому об окончательной победой над вирусом говорить пока рано.

Первое место по летальным исходам от инфекции продолжает занимать США. Там на утро 25 марта умерло 975 838 от коронавируса, а заразилось 79 888 564 человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что коронавирус вряд ли может стать обычной острой респираторной вирусной инфекцией, считает эксперт.

коронавирус Россия статистика заболеваний статистика смертности университет джонса хопкинса


 

Новости партнеров
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Ещё на Gazeta.SPb
Университет Хопкинса:на 25 марта Россия занимает 4 место по смертности от ...
Названо самое популярное место у российских туристов на апрель и май
Медведев заявил, что возвращение смертной казни в России не исключено
Диетолог рассказала об идеальном количестве яиц в неделю и сроках их хранения
За пакеты в булочных Вольчека теперь нужно будет платить
Эксперт заявил, что заморозка активов России в США влияет как на Китай, так ...
Деньги сгорят: пенсионерам в РФ нужно поторопиться с получением выплаты в ...
Австралия вводит санкции против Лукашенко и его семьи