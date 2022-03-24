Инфекционист усомнился, что коронавирус станет обычной ОРВИ

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков считает, что коронавирус вряд ли может стать обычной острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).

Поздняков объяснил в беседе с «Лентой.ру», что ОРВИ проявляется только респираторными симптомами, а заражение коронавирусом вызывает системные проявления, в том числе тромбозы, неврологические проблемы, запуск аутоиммунной патологии.

По словам инфекциониста, с клинической точки зрения, последствий ковид вызывает немало, и пока уменьшения их количества не предвидится.

Он отметил, что нужно обращать внимание на давность перенесенного ковида или вакцинации от него, поскольку со временем повышается вероятность повторно заболеть.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что аллерголог-иммунолог рассказал, что число симптомов постковида выросло до 203.