Аллерголог-иммунолог рассказал, что число симптомов постковида выросло до 203

Аллерголог-иммунолог рассказал, что число симптомов постковида выросло до 203
Аллерголог-иммунолог рассказал, что число симптомов постковида выросло до 203. Фото: pixabay

За все время пандемии коронавируса число постковидных симптомов увеличилось до 203, из которых 60 могут держаться у человека до полугода.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что мета-анализ начала 2021 года показал развитие у 80% инфицированных SARS-CoV-2 одного или нескольких нарушений, которые сохранялись более 110 дней, то есть в среднем до 4 месяцев. Об этом пишет «Ura.ru».

Эксперт отметил, что 58% случаев приходится на симптом усталости, головная боль захватила 44%, а внимание нарушилось у 27%. Также в некоторых случаях, в словам иммунолога, пациенты могут потерять работоспособность в следствии постковидного синдрома. Иногда людям даже приходилось бросать из-за этого работу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире за неделю выросло на 7%. Так было выявлено более 12 миллионов новых случаев.

иммунолог коронавирус постковидный синдром Россия


 

Новости партнеров
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Ещё на Gazeta.SPb
Университет Хопкинса:на 25 марта Россия занимает 4 место по смертности от ...
Названо самое популярное место у российских туристов на апрель и май
Медведев заявил, что возвращение смертной казни в России не исключено
Диетолог рассказала об идеальном количестве яиц в неделю и сроках их хранения
За пакеты в булочных Вольчека теперь нужно будет платить
Эксперт заявил, что заморозка активов России в США влияет как на Китай, так ...
Деньги сгорят: пенсионерам в РФ нужно поторопиться с получением выплаты в ...
Австралия вводит санкции против Лукашенко и его семьи