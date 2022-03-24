Аллерголог-иммунолог рассказал, что число симптомов постковида выросло до 203

За все время пандемии коронавируса число постковидных симптомов увеличилось до 203, из которых 60 могут держаться у человека до полугода.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что мета-анализ начала 2021 года показал развитие у 80% инфицированных SARS-CoV-2 одного или нескольких нарушений, которые сохранялись более 110 дней, то есть в среднем до 4 месяцев. Об этом пишет «Ura.ru».

Эксперт отметил, что 58% случаев приходится на симптом усталости, головная боль захватила 44%, а внимание нарушилось у 27%. Также в некоторых случаях, в словам иммунолога, пациенты могут потерять работоспособность в следствии постковидного синдрома. Иногда людям даже приходилось бросать из-за этого работу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире за неделю выросло на 7%. Так было выявлено более 12 миллионов новых случаев.