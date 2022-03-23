ВОЗ: заболеваемость коронавирусом выросла на 7% за неделю

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 7%, а смертность сократилась на 23%. Фото: pexels

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 7%, а смертность сократилась на 23%. Фото: pexels

Заболеваемость коронавирусом в мире за неделю выросло на 7%: выявлено более 12 миллионов новых случаев.

Как сообщила Всемирная организация здравоохранения, за последнюю неделю ковидом заразились более 12 миллионов человек со всего мира. Число летальных исходов превысило 32 тысячи. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 7%, а смертность сократилась на 23%.

Рост заболеваемости зафиксирован в Западно-Тихоокеанском регионе (на 21%). Снижение наблюдается в Восточном Средиземноморье (на 41%). Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 5%). Заметнее всего летальность снизилась в Америке (на 42%) и Восточном Средиземноморье (на 38%).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что биолог предупредил россиян об остаточных волнах коронавируса.