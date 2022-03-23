ВОЗ: заболеваемость коронавирусом выросла на 7% за неделю

ВОЗ: заболеваемость коронавирусом выросла на 7% за неделю
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 7%, а смертность сократилась на 23%. Фото: pexels

Заболеваемость коронавирусом в мире за неделю выросло на 7%: выявлено более 12 миллионов новых случаев.

Как сообщила Всемирная организация здравоохранения, за последнюю неделю ковидом заразились более 12 миллионов человек со всего мира. Число летальных исходов превысило 32 тысячи. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 7%, а смертность сократилась на 23%.

Рост заболеваемости зафиксирован в Западно-Тихоокеанском регионе (на 21%). Снижение наблюдается в Восточном Средиземноморье (на 41%). Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 5%). Заметнее всего летальность снизилась в Америке (на 42%) и Восточном Средиземноморье (на 38%).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что биолог предупредил россиян об остаточных волнах коронавируса.

ВОЗ заболеваемость коронавирусом пандемия рост заболеваемости статистика


 

Новости партнеров
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам рассказали, что будет с выплатами по ипотеке, взятой до повышения ...
В Колпино водитель Land Cruiser снес столб
В Ленобласти мужчина убил приятеля во время застолья
В Кремле заявили, что Чубайс уволился по собственному желанию
Названы кандидаты на звание почетного гражданина Петербурга
Трамвайное движение по Светлановскому проспекту будет закрыто до лета
Спектакли с Ренатой Литвиновой отменили в Петербурге
В АО «ЛОЭСК» рассказали, чем грозит самовольное размещение линий связи на ...