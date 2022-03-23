Биолог предупредил россиян об остаточных волнах коронавируса

Биолог предупредил россиян об остаточных волнах коронавируса
COVID-19 превратится в обычную сезонную инфекцию. Фото: pexels

В России ожидается несколько остаточных волн заболеваемости коронавирусом, считает молекулярный биолог Петр Чумаков.

Ученый рассказал в беседе с радио Sputnik, что во время последней волны коронавируса у значительной части россиян выработался иммунитет к омикрон-штамму коронавируса, который и вызвал эту волну. Сейчас в стране наблюдается спад заболеваемости.

«Только что у нас прошла волна «омикрона». Тот спад заболеваемости COVID-19, который мы наблюдаем, объясняется тем, что существенная часть населения сейчас очень хорошо защищена от вируса либо вакциной, либо иммунитетом после болезни», — объяснил специалист.

По мнению Чумакова, через несколько месяцев у россиян начнет снижаться коллективный иммунитет, после чего будет серия остаточных волн, которые будут возникать с интервалом 3-4 месяца.

Потом эти волны сойдут на нет, а COVID-19 превратится в обычную сезонную инфекцию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиян предупредили о возможном всплеске «стелс-омикрона» в ближайший месяц.

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