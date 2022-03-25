Невский проспект и Адмиралтейская в 7 утра дожидаются уборочной техники

Невский проспект и Адмиралтейская в 7 утра дожидаются уборочной техники
Невский проспект и Адмиралтейская в 7 утра дожидаются уборочной техники. Фото: Комитет по благоустройству

Наступило утро пятницы 25 марта. Сегодня на улицах Санкт-Петербурга встретить уборочную технику в 7 утра большая редкость. Невский проспект и Адмиралтейская нетерпеливо ждут пока до них доедут самосвалы и МСК, которые пока что убирают в районе станции метро «Пушкинская».

Время для уборочной техники в последний день рабочей недели, видимо, слишком раннее, — город практически полностью не убирается. Изредка встречаются самосвалы и МСК, мусоровозы, плужное зеточное оборудование. Картина чистки города представлена на карте Комитета по благоустройству.

Так, например, в районе станции Технологический институт видны самосвалы и СМК. На самом деле, очень много серых квадратов, которые трактуются как комбинированные машины. Таких значков представлено большое количество по всему городу. Также, в Василеостровском районе множество мусоровозов. По набережной Обводного канала одиноко едет самосвал.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице к марту не удалось создать «Тепловую карту» по уборке снега.

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