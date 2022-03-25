В гостинице Приморского района правоохранители обнаружили почти 300 грамм наркотиков

В гостинице Приморского района правоохранители обнаружили почти 300 грамм наркотиков. Фото: "Яндекс.Карты"

В гостинице Приморского района правоохранители обнаружили почти 300 грамм наркотиков. Фото: "Яндекс.Карты"

В Приморском районе Санкт-Петербурга в гостинице «Валерия» обнаружили почти 300 грамм наркотического вещества, именуемого кокаином.

По факту обнаружения 297,46 г кокаина в гостинице «Валерия», расположенной на улице 2-ая Никитинская, 63 «а», проводится проверка. Как стало известно Gazeta.SPB, раньше в отношении двух подозреваемых в незаконном сбыте и хранении молодых людей возбудили уголовное дело в республике Крым.

В УМВД России по Приморскому району материал проверки, выделенный из уголовного дела по факту сбыта наркотиков, поступил 15 марта. Сообщалось что неустановленное лицо совершило передачу двоим молодым людям кокаина в гостинице «Валерия».

Сегодня, 25 марта было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Пушкинском районе неизвестный пассажир выстрелил в таксиста, предположительно из травматического оружия, после чего скрылся с места происшествия.