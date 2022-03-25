Какие изделия подлежат оформлению свидетельства о государственной регистрации продукции

Лакокрасочное производство в Петербурге располагается на Уткином проспекте и в районе Обухово. Фото: https://pixabay.com/

Лакокрасочное производство в Петербурге располагается на Уткином проспекте и в районе Обухово. Фото: https://pixabay.com/

Большинство изделий, выпускаемых на рынки РФ и стран ЕАЭС, проходят обязательные испытания, во время которых проверяется, отвечают ли они требованиям безопасности и качества. Данные стандарты установлены в ТР ТС (ЕАЭС) и ГОСТах. Существуют различные формы оценки соответствия, одна из них – государственная регистрация.

Свидетельство о госрегистрации выдается по результатам лабораторных исследований при положительном заключении экспертов. Документ удостоверяет, что продукция соответствует нормам гигиенической и санитарно-эпидемиологической безопасности. Отсутствие СГР является нарушением законодательства ЕАЭС, за которое участники рыночных отношений несут административную ответственность в виде штрафов, изъятия товаров из обращения, приостановления работы предприятия. Получить помощь в оформлении разрешительной документации можно на сайте https://gortest.ru/svidetelstvo-o-gosudarstvennoj-registracii.

Какие товары подлежат государственной регистрации

Целью госрегистрации являются:

• подтверждение соответствия выпускаемой продукции санитарным и гигиеническим нормам;

• обеспечение контроля эпидемиологического благополучия населения стран ЕАЭС;

• предотвращение поступления на рынки товаров, которые могут причинить вред здоровью человека.

Продукция, на которую необходимо получить свидетельство, подразделяется на две группы:

1. Объекты регулирования техрегламентов ТС (ЕАЭС). Госрегистрации по ТР ТС подлежат некоторые виды детской одежды, товаров и питания для детей, косметических средств, а также биодобавки, диетическое, спортивное питание. Перечень продукции, на которую необходимо оформить СГР, содержится в ТР ТС № 007/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 027/2012. Регламенты устанавливают порядок прохождения оценочных процедур и требования безопасности.

2. Товары, входящие в перечень Решения КТС № 299 (раздел II).

Согласно положениям данного нормативного акта госрегистрации подлежат:

• изделия для хозяйственно-питьевого водоснабжения;

• средства бытовой химии и другая химическая продукция;

• дезодоранты, предназначенные для помещений;

• средства, используемые для проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

• лакокрасочную продукцию и др.

Особенности оформления СГР на продукцию

Свидетельство необходимо получить до момента выпуска товаров на рынки. Это обязательный разрешительный документ, который требуется предпринимателям для предъявления на таможне при пересечении государственной границы, во время прохождения проверок надзорными органами. Если законодательство ЕАЭС не требует прохождения госрегистрации, изготовитель или импортер может получить на добровольной основе экспертное заключение.

Свидетельство о госрегистрации действует на территории стран-участниц Евразийского экономического союза. В документе указывается следующая информация:

• номер и дата выдачи документа;

• наименование продукции;

• сведения о компании-заявителе;

• сведения об изготовителе;

• заключение экспертов о соответствии изделия единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям;

• данные об уполномоченном органе, выдавшем свидетельство;

• Ф.И.О., подпись лица, выдавшего документ, печать уполномоченного органа.

Срок действия СГР определяется нормативным актом, под который попадает товар. Свидетельство по Решению КТС № 299 действует в течение всего периода изготовления или поставок подконтрольного товара.

Актуализация СГР требуется, если в регулирующих законодательных актах произойдут изменения. В этом случае процедура проводится повторно. Документ, оформленный по техрегламентам на пищевые продукты и детские изделия, действует не более пяти лет.

Порядок оформления СГР

Госрегистрация предусматривает выполнение следующих действий:

1. Изготовитель (импортер) направляет заявку, подготавливает регистрационную, нормативно-техническую документацию предприятия. Импортеры предоставляют ДУЛ, контракт на поставку, инвойс.

2. Эксперт идентифицирует продукцию.

3. Стороны определяют дальнейший план работы, заключают договор.

4. Образцы передаются в лабораторию для испытаний.

Для получения СГР необходимо в лабораторных условиях подтвердить, что товары соответствуют санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, указанным в нормативно-правовых актах.

Во время оценочных мероприятий используются методы, позволяющие получить достоверные результаты. По итогам процедуры оформляется протокол испытаний. После оформления протокола и экспертного заключения о соответствии требованиям законодательства формируется комплект документации, который передается в Роспотребнадзор.

После регистрации СГР и включения сведений в единый реестр предприниматель получает оригинал. Реестр находится в открытом доступе. Контрагенты могут проверить статус свидетельства, убедиться в его легитимности.

Свидетельство может быть не выдано в следующих случаях:

1. Если изготовитель (импортер) предоставил документацию не в полном объеме или она не соответствует действительности.

2. Если во время испытаний были выявлены отклонения от норм, установленных законодательством.

В этом случае заявитель получает официальный отказ в выдаче свидетельства.