В сети стало в два раза больше мошеннических магазинов Apple

Количество фишинговых онлайн-магазинов смартфонов популярных марок возросло. Особенно это касается сайтов, которые якобы торгуют техникой Apple. Эта тенденция наметилась после приостановки официальных продаж бренда в России, пишет «Коммерсант».

Как рассказал StopPhish, остатки оригинальной техники сегодня заканчиваются, цены на них растут. Этот фактор подстегивает мошенников воспользоваться ситуацией и начать заманивать россиян на липовые сайты, где якобы продается «яблочная» техника по заниженным ценам. Причем аферисты требуют с пользователей сети 100-% предоплату.

Чаще всего такие фишинговые ресурсы крадут персональные данные. То есть помимо денег за неудавшуюся покупку россияне теряют еще и рискуют потерять все средства, хранящиеся на банковской карте.

Среди сайтов в зоне .ru появилось минимум два десятка таких ресурсов, предлагающих гаджеты по сниженным ценам. Одни уже действуют, а другие сейчас только заполняются. По данным на март, количество таких ресурсов на треть превысило среднегодовые показатели.

Когда жертва мошенников оформляет заказ, то ей поступает звонок от «службы поддержки магазина». Звонящий говорит о сбое системы и просит оплатить покупку по телефону. Для этого нужно назвать реквизиты карты либо оплатить покупку по ссылке на оплату.

В целом сегодня мошенники склонны делать ставку не на низкую цену, а на уникальность товара. Нельзя сказать, что все незнакомые сайты обязательно являются мошенническими, однако их доля сегодня очень высока.

Отмечается, что подобные ресурсы живут недолго, примерно пару недель. Этого времени хватает, чтобы мошенники успели обмануть нескольких жертв. Граждане жалуются в Роспотребнадзор, далее информация поступает в полицию, но дела там в таких случаях возбуждают неохотно.