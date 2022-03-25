В Петербурге пьяный мужчина разбил мусоркой стекло «Лады Калины» и полез в салон

В Петербурге пьяный мужчина разбил мусоркой стекло «Лады Калины» и полез в салон
Дебошир разбил стекло машины. Фото: пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области

Росгвардейцы подоспели очень вовремя.

Об этом сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области в пятницу, 25 марта.

Минувшей ночью оперативники услышали звуки разбитого стекла и работающей автомобильной сигнализации. Как только росгвардейцы подоспели к месту на улице Чудновского, то заметили пьяного хулигана.

Мужчина изрядно выпил, после чего бросил мусорную урну в автомобиль «Лада Калина». Гражданин разбил стекло машины и намеревался забраться в салон авто.

Задержанного дебошира доставили в отдел полиции, чтобы выяснить все обстоятельства и детали случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на глазах работников цветочного в Петергофе мужчине разбили голову бутылкой.

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