В Петербурге пьяный мужчина разбил мусоркой стекло «Лады Калины» и полез в салон

Росгвардейцы подоспели очень вовремя.
Об этом сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области в пятницу, 25 марта.
Минувшей ночью оперативники услышали звуки разбитого стекла и работающей автомобильной сигнализации. Как только росгвардейцы подоспели к месту на улице Чудновского, то заметили пьяного хулигана.
Мужчина изрядно выпил, после чего бросил мусорную урну в автомобиль «Лада Калина». Гражданин разбил стекло машины и намеревался забраться в салон авто.
Задержанного дебошира доставили в отдел полиции, чтобы выяснить все обстоятельства и детали случившегося.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на глазах работников цветочного в Петергофе мужчине разбили голову бутылкой.