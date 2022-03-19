На глазах работников цветочного в Петергофе мужчине разбили голову бутылкой

На глазах работников цветочного в Петергофе мужчине разбили голову бутылкой
Мужчину ударили по голове бутылкой. Фото: Pixels

Участник конфликта пытался сбежать.

Об этом сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.

17 марта, днем, недалеко от рынка на Торговой площади в Петергофе произошла драка. Ее свидетелями стали работники цветочного магазина. Они же и вызвали оперативников.

Между оппонентами около Ольгина пруда случился внезапный конфликт, в результате которого мужчину избили. Его ударили бутылкой по голове. Когда росгвардейцы прибыли к месту происшествия, то сразу задержали одного из участников драки. Другой же боец хотел скрыться, однако очень скоро его поймали.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.

Один из задержанных также нуждался в помощи врачей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 14-летнего подростка жестоко избили в Суворовском училище. Мальчику разорвали селезенку.

драка новости СПб петергоф происшествие


 

Новости партнеров
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
Ещё на Gazeta.SPb
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю
Названо число окончательно потерянных Россией из-за санкций самолетов