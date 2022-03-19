На глазах работников цветочного в Петергофе мужчине разбили голову бутылкой

Участник конфликта пытался сбежать.

Об этом сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.

17 марта, днем, недалеко от рынка на Торговой площади в Петергофе произошла драка. Ее свидетелями стали работники цветочного магазина. Они же и вызвали оперативников.

Между оппонентами около Ольгина пруда случился внезапный конфликт, в результате которого мужчину избили. Его ударили бутылкой по голове. Когда росгвардейцы прибыли к месту происшествия, то сразу задержали одного из участников драки. Другой же боец хотел скрыться, однако очень скоро его поймали.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.

Один из задержанных также нуждался в помощи врачей.

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