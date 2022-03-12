Разорвали селезенку: 14-летнего подростка жестоко избили в Суворовском училище

В Петербурге мальчик получил закрытую травму живота и разрыв селезенки.
Пострадавшего ученика доставили в больницу. Об этом сообщает 78.ru в субботу, 12 марта.
В Адмиралтейском районе Северной столицы устанавливаются детали умышленного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему мальчику.
Оказалось, что избили подростка еще 5 марта в Суворовском военном училище. Между парнем и его оппонентом внезапно возник конфликт, который закончился избиением подростка руками и ногами его ровесником.
Потерпевшего отправили в больницу, его состояние было тяжелым. Через несколько дней, 11 марта, по факту случившегося завели уголовное дело. Подозреваемый был отпущен под подписку о невыезде.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина, валявшийся на Рубинштейна, избил двух врачей скорой помощи.