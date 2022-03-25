На Ладоге мужчина провалился под лед, но сумел забраться на льдину

На Ладожском озере спасли мужчину, провалившегося под лед. Нахождение на тонком льду могло закончиться трагедией.

Инцидент произошел в вечернее время в трехстах метрах от берега. Подробности несчастного случая сообщили в группе в социальной сети «ВКонтакте» сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Мужчина после падения в ледяную воду чудом смог сам выбраться на льдину, после чего позвонил спасателям. Поисковики из Шлиссельбурга незамедлительно прибыли на место и доставили пострадавшего на берег.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за два месяца 2021 года в Ленинградской области сотрудники транспортной полиции составили 7 административных протоколов в отношении граждан, нарушивших запрет выхода или выезда на лед.