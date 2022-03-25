Проезд в пригородных автобусах может стать бесплатным для некоторых льготников Петербурга

Проезд в пригородных автобусах может стать бесплатным для некоторых льготников Петербурга
Ранее льготники ездили за 10 процентов от стоимости тарифа. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Комитет по транспорту Петербурга планирует бесплатно перевозить часть льготников на пригородных автобусах.

Соответствующий проект постановления городского правительства появился на сайте администрации города накануне. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Так, бесплатный проезд с 27 апреля по 31 октября будут предоставлять пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны и работавшим в тылу, блокадникам, ветеранам труда и ряду других категорий льготников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в апреле 2022 года российские пенсионеры могут получить дополнительные 2,2 тысячи рублей к своей пенсии. Для этого им необходимо иметь при себе определенную справку. Для получения прибавки потребуется собственноручно заполнить заявление, после чего принести справку, подтверждающую возможность предоставления выплаты.

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