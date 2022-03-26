Tiffany прекратила закупку российских алмазов и бриллиантов

Tiffany прекратила закупку российских алмазов и бриллиантов
Компания временно прекращает закупать алмазы и бриллианты из РФ. Фото: unsplash

Американская компания Tiffany & Co приостановила закупку алмазов и бриллиантов из России.

Компания временно прекращает закупать алмазы из РФ, а также бриллианты российского происхождения независимо от того, в какой стране они были огранены и отшлифованы. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, скорее всего, Tiffany продолжит покупать камни, добытые до начала конфликта на Украине, которые были огранены и отшлифованы в других странах, передает РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что производитель сантехники Geberit приостанавливает деятельность в России. Несмотря на это, все те сотрудники, которые работают в России, продолжат получать зарплату,

Tiffany & Co алмазы бриллианты приостановка работы санкции


 

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