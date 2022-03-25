Производитель сантехники Geberit приостанавливает деятельность в России

Производитель сантехники Geberit приостанавливает деятельность в России
Компания приостанавливает работу в России. Фото: pixabay

Компания продолжит выплачивать 70-ти сотрудникам заработную плату.

Швейцарский производитель сантехники Geberit ставит на паузу свое работу на территории Российской Федерации. Несмотря на это все те сотрудники, которые работают в России, продолжат получать зарплату, сообщают РИА Новости.

«Совет директоров Geberit принял решение немедленно приостановить всю деловую активность в России. Заработная плата 70 сотрудникам российской компании, обеспечивающей продажи, по-прежнему будет выплачиваться», — уточняет Geberit.

Отмечается, что организация продолжит внимательно следить за развитием событий. Так, решение по поводу бизнеса в России может быть оперативно изменено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что компания IBM объявила, что приостанавливает коммерческую деятельность в России.

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Производитель сантехники Geberit приостанавливает деятельность в России
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