IBM приостановила коммерческую деятельность в России

IBM приостановила коммерческую деятельность в России
Компания объявила о приостановке работы в России. Фото: Pixabay

Компания IBM объявила, что приостанавливает коммерческую деятельность в России.

«Позвольте внести ясность: мы приостановили всю коммерческую активность в России», — сообщила компания на своем сайте.

С начала специальной операции на Украине, рынок РФ один за другим начали покидать ритейлеры, отельеры, девелоперы и другие компании.

В частности, с 28 февраля PVH приостановила работу своих онлайн-магазинов в РФ. Отмечается, что корпорация будет оказывать поддержку 550 сотрудников в Российской Федерации — они продолжат получать зарплату.

Как ранее сообщала gazeta.spb.ru, начиная с пятницы, 4 марта, жители Петербурга не имеют возможности приобрести себе мебель и товары для дома. Одна из самых крупных и популярных компания IKEA закрылась в Петербурге, как минимум до 31 мая. Стоит отметить, что совершать покупки онлайн россияне также не могут.

IBM Компания санкции


 

Новости партнеров
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Ещё на Gazeta.SPb
IBM приостановила коммерческую деятельность в России
Новак заявил, что Россия имеет право остановить газ по «Северному потоку — ...
В американской школе произошла стрельба, есть пострадавшие
Новак заявил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофе для ...
Россиянам рассказали о новых выплатах на детей от 8 до 16 лет
Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк не может вернуться на родину из-за ...
Россиянам рассказали , что делать, если у них остались доллары
Adidas заявил о приостановке работы в России