Из-за циклона «Хельмка» в Петербург придут дожди и метели

До Петербурга добрался новый циклон, названный немецкими синоптиками «Хельмка». Он принесет в город дожди, метели и сильный ветер.

Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его данным, за погоду сегодня будет отвечать тыловая, холодная часть североатлантического циклона. Его стараниями в Северной столице установится облачная погода, ожидаются дожди, мокрый снег, а потом и обычный снег. Вечером на дорогах образуется гололедица, возможны метели.

На улице сегодня будет от +1 до +3 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 6-11 метров в секунду, его порывы будут достигать 16-21 метра в секунду.

«Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — отметил Леус.

Подобная погода ждет петербуржцев и в воскресенье.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «желтый» уровень опасности продлится в Петербурге до 28 марта.