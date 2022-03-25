«Желтый» уровень опасности продлится в Петербурге до 28 марта

&#171;Желтый&#187; уровень опасности продлится в Петербурге до 28 марта
В Петербурге ожидается усиление ветра. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Северной столице объявили желтый уровень опасности из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Непогода ожидается с 3 часов 26 марта до 3 часов 28 марта. Город окутает ветер с порывами до сильного.

Стоит отметить, что «желтый» – второй уровень опасности. В связи с этим водителям рекомендуется не пользоваться транспортом из-за высокого риска ДТП. Пешеходам также стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 26 марта в Санкт-Петербурге ожидается мокрый снег, ветер порывами до 18 метров в секунду, в прибрежных районах до 22 метров в секунду.

По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, возвращаться холода намерены в Петербург с 27 марта. Ожидаются даже осадки в виде мокрого снега.

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