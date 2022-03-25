Петербуржцев МЧС предупредило о шквальном ветре и мокром снеге 26 марта

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий, горожан ждет ветреная погода и снег.

О том, что в городе на Неве прогнозируется неблагоприятная погода сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу в пятницу, 25 марта, ссылаясь на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В Северной столице 26 марта субботний день явно не будет погожим. Прогнозируется сильный ветер и мокрый снег.

26 марта в Санкт-Петербурге ожидается мокрый снег, ветер порывами до 18 метров в секунду, в прибрежных районах до 22 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, возвращаться холода намерены в Петербург с 27 марта. Ожидаются даже осадки в виде мокрого снега.