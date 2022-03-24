Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербург вернутся холода

По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, возвращаться холода намерены в город с 27 марта.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, петербуржцев предупредили о скором изменении погоды. Ожидаются даже осадки в виде мокрого снега.

Прогнозист добавил, что в настоящий момент погоду в городе на Неве формирует мощный антициклон. Благодаря его влиянию в марте выпал всего 1 процент от месячной нормы осадков. При этом, всего через пару дней ситуация кардинально поменяется.

Александр Колесов добавил, что с 27 числа в город приходят циклоны. Ветер усилится и снова начнут выпадать осадки.

Однако уже в начале апреля ситуация начнет выравниваться. Столбики термометров снова поползут вверх.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге займутся реконструкцией спортивного комплекса «Петровский» и прилегающей к нему территории.