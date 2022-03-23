Спортивный комплекс «Петровский» реконструируют в Петербурге

В проект также включена прилегающая к спортивному комплексу территория. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В проект также включена прилегающая к спортивному комплексу территория. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Петербурге займутся реконструкцией спортивного комплекса «Петровский» и прилегающей к нему территории.

Об этом стало известно в среду, 23 марта. Проект разработает группа с участием представителей правительства города и «Газпрома».

Как сообщила пресс-служба комитета по инвестициям, на прилегающей к спорткомплексу территории создадут мультифункциональное общественное пространство. Старое здание «Петровского» реконструируют в современный культурно-спортивный комплекс.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что стадион «Петровский» имеет удачную локацию, и несмотря на то, что он технологически устарел, продолжает быть востребованным. Об этом заявлял глава комитета по физкультуре и спорту Петербурга Антон Шантырь.