Глава комитета по физкультуре не знает, что делать со стадионом «Петровский»

Глава комитета по физкультуре и спорту Петербурга Антон Шантырь заявил, что из всех предложенных концепций, пока так и не смогли выбрать ту самую.

Об этом чиновник рассказал в беседе с Неваспорт.

По словам Антона Шантыря, стадион «Петровский» имеет удачную локацию, и несмотря на то, что он технологически устарел, продолжает быть востребованным.

«Там два футбольных поля, легкоатлетический сектор беговой, там тренировки Центра олимпийской подготовки «ШВСМ по легкой атлетике» проходят, проводятся соревнования по футболу, международный турнир по регби недавно состоялся», — объяснил глава Комитета.

Кроме того, «Петровский» — резервный стадион для многих футбольных мероприятий.

» Конечно, хочется сделать из него что-то современное. Но пока непонятно, в какую сторону двигаться». «Пока из разных концепций я ничего на 100 процентов всех устраивающее не видел», — заявил Антон Шантырь .

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на футбольные матчи на Газпром-Арену пустят лишь с QR кодом в сентябре.